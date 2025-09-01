Anzeige
JF-Reportage: Die Schlacht um Moschtschun – das Dorf, das Kiew rettete

Eine Erinnerung an die Gefallene Kwasha Nina Petriwna, die während der Schlacht um Kiew starb. Foto: Vogel
Die Schlacht um Moschtschun – das Dorf, das Kiew rettete

Als der Ukraine-Krieg begann, rechnete nicht nur Rußland mit der schnellen Einnahme Kiews. Doch am Dorf Moschtschun brach die russische Angriffswelle. Vor Ort ist die Erinnerung an die Abwehrschlacht überall präsent. Für die JUNGE FREIHEIT berichtet Ferdinand Vogel aus dem Kriegsgebiet.

Abonnement