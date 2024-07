Was über den Trump-Attentäter bekannt ist

Donald Trump entkommt am Sonnabend in Butler im Bundesstaat Pennsylvania nur knapp einem Mordanschlag. Ein Attentäter gibt während einer Wahlkampfveranstaltung mehrere Schüsse auf den ehemaligen US-Präsidenten ab und verletzt diesen durch einen Streifschuß im Gesicht. Ein Anhänger des Präsidentschaftskandidaten stirbt, zwei weitere werden schwer verletzt. Der Angreifer wird schließlich erschossen.

Weltweit haben Staatsführer schockiert auf die Attacke reagiert. Bundeskanzler Olaf Scholz schreibt auf X: „Der Anschlag auf US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump ist verabscheuungswürdig. Ich wünsche ihm eine schnelle Genesung. Meine Gedanken sind auch bei den Personen, die bei dem Attentat in Mitleidenschaft gezogen wurden.“ Solche Gewalttaten bedrohten die Demokratie.

Kanadas Premierminister Justin Trudeau schreibt, er sei empört über die Attacke auf Trump. „Man kann es gar nicht genug betonen – politische Gewalt ist niemals akzeptabel. Meine Gedanken sind bei dem ehemaligen Präsidenten Trump, den Anwesenden und allen Amerikanern.“

I’m sickened by the shooting at former President Trump. It cannot be overstated — political violence is never acceptable. My thoughts are with former President Trump, those at the event, and all Americans.

Genesungswünsche kamen auch vom neuen britischen Premierminister Keir Starmer. Er sei entsetzt über die Szenen, die sich bei der Kundgebung abgespielt hätten. „Politische Gewalt hat in unserer Gesellschaft keinen Platz, gleich welcher Art, und meine Gedanken sind bei allen Opfern dieses Anschlags.“

I am appalled by the shocking scenes at President Trump’s rally and we send him and his family our best wishes.

Political violence in any form has no place in our societies and my thoughts are with all the victims of this attack.

