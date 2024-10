Von Österreichs K(r)ampf, das Volk zu verstehen

Ein Wahlergebnis, das staunen läßt: Der Sieg der FPÖ in Österreich könnte dem Parteichef Kicks noch zum Verhängnis werden Montage: picture alliance / dts-Agentur | -/ picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Heinz-Peter Bader

Verliert der Wahlgewinner in Österreich gerade im Nachhinein die Parlamentswahl? So könnte es scheinen, paktieren alle anderen Parteien doch gegen die siegreiche FPÖ von Herbert Kickl – was für Optionen auf dem Tisch liegen.