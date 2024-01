Ron DeSantis steigt aus Rennen um US-Präsidentschaft aus

TALLAHASSEE. Floridas Gouverneur Ron DeSantis hat seine Bewerbung als Präsidentschaftskandidat der Republikaner zurückgezogen. „Erfolg ist nicht endgültig und zu scheitern nicht fatal: Was zählt, ist der Wille, weiterzumachen“, zitierte er den ehemaligen britischen Regierungschef Winston Churchill auf X.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”

– Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm

— Ron DeSantis (@RonDeSantis) January 21, 2024