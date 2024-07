Paukenschlag im US-Wahlkampf: Präsident Biden wirft das Handtuch

WASHINGTON D.C. US-Präsident Joe Biden (Demokraten) hat sich aus dem Wahlkampf um das Weiße Haus zurückgezogen. „Es war die größte Ehre meines Lebens, als Ihr Präsident zu dienen. Und obwohl es meine Absicht war, mich um eine Wiederwahl zu bemühen, glaube ich, daß es im besten Interesse meiner Partei und des Landes ist, wenn ich zurücktrete und mich für den Rest meiner Amtszeit ausschließlich auf die Erfüllung meiner Pflichten als Präsident konzentriere“, teilte Biden am Sonntag abend in einer Erklärung via X mit.

Weitere Einzelheiten wolle er später in der Woche bekannt geben. Kurz darauf sprach sich Biden auf X für Vizepräsidentin Kamala Harris als neue Kandidatin seiner Partei im Rennen um das Weiße Haus aus. „Heute möchte ich meine volle Unterstützung und Befürwortung für Kamala als Kandidatin unserer Partei in diesem Jahr anbieten. Demokraten – es ist an der Zeit, zusammenzukommen und Trump zu schlagen. Laßt uns das tun.“

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

— Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024