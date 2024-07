„Neuer Roosevelt“: Drei Milliardäre bekennen sich zu Trump

WASHINGTON. Die schwerreichen US-Unternehmer Elon Musk, David Sacks und Bill Ackman haben sich nach dem Attentat vom Sonnabend unabhängig voneinander zu Donald Trump bekannt. Sie riefen die Amerikaner auf, bei der Präsidentschaftswahl am 5. November für den Republikaner zu stimmen.

In Großbuchstaben schrieb der Gründer des Bezahldienstes Paypal, David Sacks, auf X: „Ich erkenne einen Helden, wenn ich einen sehe.“ Sein Schwiegervater sei am Sonnabend auf der Trump-Veranstaltung gewesen, auf der das Attentat verübt wurde. „Alle befürchteten das Schlimmste. Aber dann erhob sich Trump. Er war mit seinem eigenen Blut bedeckt, widersetzte sich den Bemühungen des Secret Service, ihn in Sicherheit zu bringen, und hob trotzig die Faust, und die Menge konnte ihn sagen sehen: Kämpfen. Kämpfen. Kämpfen.“

