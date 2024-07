Nachts im Bahnhof: Marokkaner stößt Fahrgast in den Tod

Anzeige

UELZEN. Im Hundertwasser-Bahnhof im niedersächsischen Uelzen hat ein Marokkaner einen 55jährigen Mann getötet. Der Migrant stieß den Fahrgast ohne ersichtlichen Grund die Treppe zum Gleis hinunter. Das Opfer erlitt ein schweres Schädelhirntrauma und starb noch auf den Stufen.

Die Tat ereignete sich Sonntag früh gegen 1.30 Uhr. Das Opfer soll nach Polizeiangaben ein Mann aus Lüneburg sein. Seinem Mörder begegnete er nur zufällig. Laut Polizei erhielt das Opfer plötzlich einen Stoß oder Tritt, fiel die Stufen hinunter und blieb regungslos liegen.

Bundespolizisten konnten den geflüchteten Migranten noch im Bahnhofsbereich festnehmen. Rettungskräfte konnten dem Fahrgast nicht mehr helfen.

Marokkaner verübt vorher Straftaten

Der Marokkaner war am Sonnabend bereits zunächst wegen eines Taschendiebstahls in der Innenstadt und später wegen einer Körperverletzung am Zentralen Omnibusbahnhof in derselben Stadt festgenommen worden. Um die Öffentlichkeit vor ihm zu schützen, nahm ihn die Polizei in Gewahrsam – ließ ihn aber um 21 Uhr wieder frei. Wenige Stunden später tötete er einen Menschen.

Der Täter soll am heutigen Montag wegen Totschlags einem Haftrichter vorgeführt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, da er möglicherweise zur Tatzeit unter dem Einfluß von Drogen stand. (fh)