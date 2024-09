Libanon: Jetzt explodieren Radios und Walkie-Talkies

BEIRUT. Einen Tag nach der Detonationswelle im Libanon hat sich eine erneute Explosionsserie in dem Land ereignet. „In mehreren libanesischen Regionen explodieren drahtlose Geräte in den Händen ihrer Besitzer“, berichtete der der Hisbollah nahestehende Fernsehsender al-Manar am Mittwoch nachmittag.

Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge seien diesmal weitere „Pager“, aber auch Radios und Walkie-Talkies in die Luft gegangen. Die libanesischen Staatsmedien NNA meldeten mindestens drei Tote und Hunderte Verletzte.

Eine der Explosionen habe sich in der Hauptstadt Beirut auf einer Trauerfeier für die Opfer der vorherigen Detonationen ereignet. Ein Sicherheitsexperte des US-amerikanischen Think Tank „Middle East Institute“ teilte unterdessen Aufnahmen, die die Szenen der neuerlichen Attacke zeigen sollen.

Hundreds, possibly thousands of #Hezbollah two-way radios were just detonated across #Lebanon.

Video footage shows one during a funeral for 4 #Hezbollah operatives killed by their pagers yesterday. pic.twitter.com/fyjyw0H1rD

— Charles Lister (@Charles_Lister) September 18, 2024