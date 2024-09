Hisbollah vermutet feindlichen Angriff: Hunderte Explosionen im Libanon

BEIRUT. Im Libanon sind gleichzeitig mehrere hundert Pager detoniert, die von Hisbollah-Terroristen zur internen Kommunikation genutzt worden sind. Dabei sollen die Hisbollah-Mitglieder verletzt worden sein, aber auch umstehende Zivilisten, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Aktuell wird von mehr als 1.000 verletzten und mindestens acht Toten berichtet.

Chaos at Lebanese hospitals right now.

According to the latest reports, the number Hezbollah operatives from the pager explosions has risen to more than 2000 pic.twitter.com/F3MQcXiNzY

— Visegrád 24 (@visegrad24) September 17, 2024