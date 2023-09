Zahl der Mittelmeer-Migranten steigt drastisch an

Anzeige

ROM. Die Zahl der übers Mittelmeer nach Europa eingeschleusten Migranten ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Insgesamt kamen nach UN-Angaben bis Ende September bereits über 186.000 Personen über das Mittelmeer in die EU. Das entspricht einem Anstieg von 83 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die meisten Migranten starteten demnach von Tunesien aus. An zweiter Stelle liegt Libyen, von wo aus etwa 45.000 Menschen in diesem Jahr über den Seeweg nach Europa gekommen waren. Die UN vermutet, daß die hohe Zahl an Einreisen aus Tunesien an „rassistisch motivierten Angriffen und Haßreden“ lägen.

Meloni attackiert Bundesregierung

Unterdessen spitzt sich der Streit zwischen Italien und der Bundesregierung über die Finanzierung selbsternannter privater Seenotretter weiter zu. Allein Bundesaußenministerin Annalena Baerbock will die linksextremen Organisationen mit zwei Millionen Euro im Jahr unterstützen.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hatte deswegen in einem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz geschrieben: „Ich habe mit Erstaunen erfahren, daß Ihre Regierung – ohne sich mit der italienischen Regierung abzustimmen – angeblich beschlossen hat, Nichtregierungsorganisationen, die sich mit der Aufnahme von irregulären Migranten auf italienischem Territorium und mit Rettungsaktionen im Mittelmeer beschäftigen, mit erheblichen Mitteln zu unterstützen.“ Ein Regierungssprecher kündigte an, Scholz werde eine Antwort schreiben. (st/ho)