US-Migrationspolitik: New Yorks Bürgermeister macht Biden Ansage

EL PASO. New Yorks Bürgermeister Eric Adams hat an US-Präsident Joe Biden (beide Demokraten) appelliert, beim Thema Einwanderung seinen Job zu machen. An der US-Grenze zu Mexiko spiele sich eine Migrationskrise ab, der sich die Regierung intensiver annehmen müsse, sagte er laut dem Sender FoxNews.

On the ground in El Paso last night. This is a national crisis and we need a national solution. Mayors like @OscarLeeser and I are on the front lines and we need federal support. pic.twitter.com/MkD8xZelNf

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) January 15, 2023