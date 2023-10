Offenbar islamistischer Terroranschlag in Brüssel – zwei Tote

BRÜSSEL. Im Zentrum von Brüssel hat es am Montag abend offenbar einen islamistischen Terroranschlag gegeben. Ein Mann, der laut belgischen Medien „Allahu Akbar“ rief, erschoß mindestens zwei Menschen. Auf Videos, die in den sozialen Netzwerken kursieren, ist der Schütze mit einer orangefarbene Neonjacke zu sehen, wie er mit einer Langwaffe Jagd auf Passanten macht. Bei den Opfern handelt es sich um zwei Schweden, die wegen des heutigen Fußballspiels zwischen Belgien und Schweden angereist waren. Die Begegnung wurde mittlerweile abgesagt.

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft teilte laut der belgischen Zeitung Le Soir mit, daß eine Untersuchung eingeleitet worden sei, zu genauen Hintergründen der Tat oder möglichen Motiven konnte sie noch keine Angaben machen.

Manhunt for shooter on the run. https://t.co/otrycJxXcQ pic.twitter.com/2siAyw7Apv

Nach ersten Erkenntnissen wurden die Schüsse gegen 19.15 Uhr abgefeuert. Zahlreiche Rettungsdienste waren im Einsatz, die Innenstadt wurde weiträumig abgesperrt. Nach Informationen von Le Soir geht die Polizei von einem terroristischen Hintergrund aus.

In mehreren Videos, die der mutmaßliche Schütze in sozialen Netzwerken gepostet hatte, stellte sich der Verdächtige als Dschihadist vor und bekannte sich dazu, dem Islamischen Staat anzugehören. In einem der Videos sagte er: „Wir leben für unsere Religion, wir sterben für unsere Religion, Gott sei Dank“. Und weiter: „Gott sei Dank, euer Bruder Abdesalam hat die Muslime gerächt, ich habe gerade eben drei Schweden getötet“, sagt er an anderer Stelle.

This is absolutely wild, I’m sure at some point he’s praising God and is justifying his actions.

It’s time to rid ourselves of this type of barbarism #Brussels #Terrorism pic.twitter.com/vIqZh3wLiM

