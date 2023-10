IG Metall will Kampf gegen AfD intensivieren

Anzeige

BERLIN. Die designierte neue Chefin der Gewerkschaft IG Metall, Christiane Benner (SPD), hat einen verschärften Kampf gegen die AfD angekündigt. „Gerade wir als Gewerkschaft haben enorme Möglichkeiten, gegen den weiteren Aufstieg der AfD zu wirken“, sagte die jetzige Vize-Chefin der Gewerkschaft der Augsburger Allgemeinen. „Ich glaube, daß wir über die Betriebe die Meinungen verunsicherter Menschen beeinflussen, vielleicht sogar ändern können.“

Konkret könne man „den Rechten den Boden entziehen“, wenn die Betriebe mit Unterstützung der Betriebsräte beispielsweise Weiterbildungsmaßnahmen anböten. „So können wir Menschen, die unsicher sind, vielleicht davon abhalten, AfD zu wählen“, zeigte sich die Soziologin sicher, die auch Interviews in der linksradikalen Zeitung Junge Welt gibt. Seit 1993 arbeitet sie laut eigenem Lebenslauf ausschließlich für die Gewerkschaft.

Benner wird dabei einiges zu tun bekommen. Laut zahlreichen Befragungen ist die AfD insbesondere bei den Arbeitern deutlich beliebter als in anderen Berufsgruppen. So wählten etwa bei der Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober 40 Prozent der Arbeiter die Partei von Alice Weidel und Tino Chrupalla. (ho)