Italiens Ex-Regierungschef Berlusconi ist tot

MAILAND. Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Er erlag seinem Krebsleiden in einem Mailänder Krankenhaus, berichtete die Zeitung Coriere della Sera am Montag morgen. Er sei bereits zuvor wochenlang in der Klinik behandelt worden.

Berlusconi war Vorsitzender der Partei Forza Italia. Er regierte Italien insgesamt viermal. Zuletzt lenkte er von 2008 bis 2011 die Geschicke des Landes. Als Unternehmer wurde er einer der reichsten Italiener.

Berlusconis Amtsnachfolger Matteo Renzi twitterte zum Tod des Politikers: „Silvio Berlusconi hat in diesem Land Geschichte geschrieben. Viele haben ihn geliebt, viele haben ihn gehaßt: Jeder muß jetzt anerkennen, daß sein Einfluß auf das politische, aber auch das wirtschaftliche, sportliche und das Fernsehleben beispiellos war.“

Auch Orbán trauert um Berlusconi

Der Chef der rechten Lega, Matteo Salvini schrieb auf Twitter: „Heute verabschiedet sich ein großer Italiener von uns. Einer der Größten aller Zeiten. Aber vor allem verliere ich heute einen großen Freund.“

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán kommentierte die Todesnachricht auf Twitter mit den Worten: „Der große Kämpfer ist gegangen.“

Gone is the great fighter. pic.twitter.com/vH6OgxbiE2 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 12, 2023

