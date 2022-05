Ehemann von Trump-Gegenspielerin Nancy Pelosi festgenommen

SACRAMENTO. Diese Festnahme bewegt Amerika. In der Nacht zu Sonntag hat die Polizei den Ehemann der mächtigen US-Politikerin Nancy Pelosi festgenommen. Vorwurf gegen Paul Pelosi: Trunkenheit am Steuer. Der 82jährige Gatte der Präsidentin des Repräsentantenhauses wurde weniger Stunden später wieder freigelassen, weil er eine Kaution bezahlte.

Der Polizeieinsatz gegen den reichen Unternehmer spielte sich in Kalifornien ab. Dort gilt eine Promillegrenze von 0,8. Paul Pelosis Frau, die als Intimfeindin von Ex-Präsident Donald Trump gilt, wollte sich gegenüber amerikanischen Journalisten nicht zu der „Privat-Angelegenheit“ äußern. Nur soviel: Die Demokratin sei zur Tatzeit nicht in Kalifornien, sondern an der Ostküste gewesen.

Als Vorsitzende des Repräsentantenhauses ist die 82jährige die drittmächtigste Person im Staat. Über ihr stehen nur noch Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris. (fh)