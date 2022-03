Die Polen haben uns davor gewarnt: Der Krieg ist zurück

Der russische Angriff auf die Ukraine versetzt Deutschland und Europa unter Schock. Im Osten des Kontinents ist man allerdings nicht ganz so überrascht. „Polen, baltische Staaten aber auch die Ukraine fordern seit Jahren eine Kurswechsel“, sagt Wojciech Osiński, Deutschlandkorrespondent des polnischen Rundfunks, gegenüber JF-TV und ruft noch einmal in Erinnerung, wie jene Politiker, die nun als Krisenmanager inszeniert werden, noch vor kurzer Zeit das System Putin verharmlosten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Derweil zeige sich an der polnisch-ukrainischen Grenze, über die mittlerweile über 300.000 Kriegsflüchtlinge nach Polen gekommen seien, dass sein Volk mitnichten so intolerant sei, wie vor einigen Monaten behauptet, als der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko dort Migranten aus dem arabischen Raum hinbringen ließ. Man würde in Polen nur offenbar „genauer hinschauen“, was es mit der jeweiligen Migration auf sich hat.