Republikaner gewinnt Gouverneurswahl in Virginia

RICHMOND. Der republikanische Politiker Glenn Youngkin hat die Gouverneurswahl im US-Bundesstaat Virginia gewonnen. Damit setzte er sich gegen seinen Kontrahenten der Demokratischen Partei, Terry McAuliffe, durch, wie der amerikanische Sender CNN berichtete.

Youngkin verzeichnete rund 51 Prozent der abgegebenen Stimmen und wird den bisherigen Amtsträger Ralph Northam (Demokraten) ablösen. Das Ergebnis bezeichnete er als einen „entscheidenden Moment“ für die USA. Sein Sieg markiert eine Trendwende in Virginia. Seit 2014 hatten stets die Demokraten das Amt des Gouverneurs gewonnen. Bei den Präsidentschaftswahlen stimmten die Bürger des Bundesstaats im Südosten des Landes bereits seit 2008 mehrheitlich für die demokratische Partei.

95% of the expected vote is in for the Virginia governor race.

Glenn Youngkin: 1,588,266 (51.0%)

Terry McAuliffe: 1,502,956 (48.3%)

Live results:

