Nächste Migrantenkarawane rollt auf polnische Grenze zu

STARZYNA. Eine neue Migrantenkarawane hat sich auf weißrussischem Gebiet zur polnischen Grenze aufgemacht. Videos auf Twitter zeigen eine längere Kolonne mit Menschen aus dem Nahen Osten in einem Waldstück.

„Die Migranten haben das Grenzlager verlassen und sind nun auf dem Weg zum polnischen Grenzübergang in Kuznica“, schrieb der weißrussische Journalist Tadeusz Giczan, der der Opposition nahesteht, auf Twitter. „Sie werden von weißrussischen Sicherheitskräften begleitet.“

Mittlerweile haben die ersten von ihnen die Grenze erreicht, wie der polnische Grenzschutz am Montag bestätigte.

Laut dem polnischen Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak werden die Migranten, vor allem Kinder und Frauen, gewrungen, sich dem Grenzzaun zu nähern, damit weißrussische Medien gezielt entsprechende Fotos schießen können.

Ministry of Defense of Poland: Instrumental use of migrants by Belarus. Migrants, mainly women and children, are forced to approach the fence so that the Belarusian media can prepare their propaganda materials https://t.co/ST0LzlJU18 via @MON_GOV_PL #Belarus pic.twitter.com/Oz7C5jDBRz

— Liveuamap (@Liveuamap) November 15, 2021