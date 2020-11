Kampf um US-Präsidentschaft knapper als gedacht

WASHINGTON. Bei der US-Präsidentschaftswahl hat sich ein knapperes Rennen abgezeichnet, als zunächst erwartet worden war. Amtsinhaber Donald Trump erreichte ersten Prognosen zufolge die Mehrheit der Stimmen in Florida. Der Bundesstaat im Südosten der USA zählt zu den besonders umkämpften Swing States und ist wahlentscheidend für Trump.

Der Republikaner würde sich in Florida die Stimmen von 29 Wahlmännern sichern. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlmännern. Ebenso soll sich Trump laut dem Sender Fox News die Mehrheit in Texas (36 Wahlmännerstimmen) sowie Ohio (18) geholt haben. Beide Bundesstaaten gelten aus Trump-Sicht als notwendig für einen Sieg.

Nach aktuellen Stand entscheidet sich die Wahl in den Gliedstaaten des Mittleren Westen. Sollte die sogenannte „Blue Wall“, die blaue Wand halten, dürfte Herausforderer Joe Biden gewinnen. 2016 hatte Trump Wisconsin (zehn Wahlmännerstimmen), Michigan (16) und Pennsylvania (20) gewonnen.

Biden holte sich US-Sendern zufolge Arizona. Der Bundesstaat wählte vor vier Jahren mehrheitlich Trump. Sollte das Ergebnis so bleiben, wäre Biden der erste Demokrat seit Bill Clinton 1996, der Arizona gewinnen konnte.

Bei der Wahl zeichnet sich eine Rekordbeteiligung ab. Aufgrund der zahlreichen Briefwahlstimmen könnte die Auszählung länger andauern als sonst.

Herausforderer Biden gab sich Mittwoch morgen in einer ersten Stellungnahme zuversichtlich. „Wir glauben, wir sind auf dem Weg, die Wahl zu gewinnen“, sagte der frühere Vizepräsident bei der Ansprache in seinem Heimatstaat Delaware. Er mahnte seine Anhänger zu Geduld. „Wir haben gewußt, daß es lange dauern wird.“ Es könne noch Tage dauern, bis alle Stimmen ausgezählt werden. Vorteile versprach er sich aus den Briefwahlstimmen.

Kurze Zeit nach Bidens Rede äußerte sich Trump auf Twitter. „Wir liegen weit vorne, aber sie versuchen, die Wahl zu stehlen“, schrieb der US-Präsident. „Wir werden das niemals zulassen. Stimmen können nicht abgegeben werden, nachdem die Wahllokale geschlossen haben!“ Twitter markierte den Eintrag als „umstritten und möglicherweise irreführend“.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020