Trump provoziert mit Tweets harsche Kritik und Rassismusvorwürfe

WASHINGTON. Nach den Rassismusvorwürfen einiger demokratischer Abgeordneter haben nun auch Republikaner US-Präsident Donald Trump wegen seiner jüngsten Tweets kritisiert. Trump hatte vier Politikerinnen der Demokraten vorgeworfen, die USA zu hassen und sie aufgefordert, in die Herkunftsländer ihrer Familien zurückzukehren.

Anstatt den Demokraten mit Argumenten zu begegnen, habe der US-Präsident „mit inakzeptablen persönlichen Angriffen und rassistisch beleidigender Sprache“ reagiert, kritisierte der Senator aus South Carolina, Tim Scott (Republikaner), laut dem Sender CNN. Die republikanische Senatorin Susan Collins forderte Trump auf, seine Twitter-Attacke zurückzunehmen.

„Die großartigste und mächtigste Nation auf Erden“

Trump hatte am Wochenende für seine scharfe Kritik an den Politikerinnen großen Zuspruch erhalten. Auf Twitter schrieb er:

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019