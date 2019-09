Ocean Viking bringt 182 Migranten nach Italien

ROM. Die italienischen Behörden haben einem Schiff der Flüchtlingsorganisation SOS Méditerranée erneut erlaubt, in einen Hafen einzulaufen und Migranten ins Land zu bringen. Sie wiesen der Ocean Viking mit derzeit 182 Personen an Bord Messina auf Sizilien als Hafen zu. „Wir sind erleichtert, daß Italien zum zweiten Mal in einer Woche einen Hafen für Menschen öffnet, die aus dem Mittelmeer gerettet wurden“, schrieb die Organisation auf Twitter.

🔴BREAKING The competent Italian authorities have assigned #Messina as place of safety for the 182 survivors onboard the #OceanViking. We are relieved that for the second time in a week, Italy opens a port to people rescued in the Mediterranean. pic.twitter.com/rGk1ZmC79b

— SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) September 22, 2019