Twitter sperrt Konten von „Infowars“-Betreiber Jones dauerhaft

SAN FRANCISCO. Der Kurznachrichtendienst Twitter hat den Account des „Infowars“-Betreibers Alex Jones dauerhaft gesperrt. Das Unternehmen erklärte auf seinem Firmenkonto, Jones habe die Richtlinien für Nutzer wiederholt verletzt. Auch das Konto von „Infowars“ ist von der Sperrung betroffen.

Today, we permanently suspended @realalexjones and @infowars from Twitter and Periscope. We took this action based on new reports of Tweets and videos posted yesterday that violate our abusive behavior policy, in addition to the accounts’ past violations. https://t.co/gckzUAV8GL

