Die AfD und die Amokfahrt von Mannheim

Tino Chrupalla macht am Montag alles richtig. Wie der umtriebige Sachse im Moment überhaupt vieles richtig macht. Zur Amokfahrt von Mannheim schreibt der AfD-Chef auf X: „In Mannheim sind bei einem Autoanschlag in einer Fußgängerzone zwei Menschen ums Leben gekommen. Den Angehörigen mein aufrichtiges Beileid! Weitere Menschen sind schwer verletzt, ihnen gute Genesung“. Bevor die Hintergründe der schrecklichen Tat ermittelt wurden, seien „Folgerungen und Forderungen unangebracht“.

In Mannheim sind bei einem Autoanschlag in einer Fußgängerzone zwei Menschen ums Leben gekommen. Den Angehörigen mein aufrichtiges Beileid! Weitere Menschen sind schwer verletzt, ihnen gute Genesung. Bevor die Hintergründe der schrecklichen Tat bekannt sind, sind Folgerungen und… — Tino Chrupalla (@Tino_Chrupalla) March 3, 2025

Dem liegt das nachvollziehbare Denken zugrunde, sich am besten nur zu Dingen zu äußern, mit denen man sich wenigstens halbwegs auskennt. Hat man keine Ahnung von Militär, sollte man eben keinen Angriffskrieg planen. Wer nichts von Wirtschaft versteht, sollte halt kein Wirtschaftsminister werden wollen. Und schließlich: Wenn man nicht weiß, was die Hintergründe einer Amokfahrt sind, sollte man vielleicht keine voreiligen Schlußfolgerungen aus dem Fall ziehen.

Gerade von Politikern, die ja zumindest potentiell in der Lage sein sollten, politisch weitreichende Entscheidungen zu treffen, kann man als Wähler und Bürger erwarten, daß da keine hysterischen Affekt-Handlungen auf Basis nicht vorhandener Informationen getroffen werden. Hysterisch im Affekt und ohne echte Faktengrundlage wurde in Deutschland beispielsweise der Atomausstieg nach Fukushima beschlossen. Das postfaktische Bauchgefühl von Angela Merkel hebelte am Ende große Teile der deutschen Energiepolitik aus den Angeln. Kein gutes Vorbild.

Auch AfD-Politiker preschen vor

Womit wir wieder bei Tino Chrupallas selbstverständlichem Hinweis wären, „Folgerungen und Forderungen“ nur dann zu äußern, wenn man weiß, was eigentlich los ist. Chrupalla hat das einige Stunden nach der Amokfahrt geschrieben. Einige seiner Kollegen wollten so lange nicht warten. Sie dürften es auch gewesen sein, die der Parteichef eigentlich meinte.

Etwa Maximilian Krah, der bereits nach der ersten Eilmeldung zu Mannheim schrieb: „Masseneinwanderung ist tödlich.“ Zu diesem Zeitpunkt war allerdings noch nichts bekannt. Weder über den Täter, noch über die Hintergründe der Tat. Aber warum auf Fakten warten? Schließlich müssen auf den sozialen Netzwerken ja ein paar Likes mitgenommen werden. Muß man ja unbedingt der Erste sein, der am besten mit möglichst blutrünstigen Botschaften viel Reichweite generiert.

Masseneinwanderung ist tödlich. pic.twitter.com/WtxBbnKBqH — Dr. Maximilian Krah MdEP (@KrahMax) March 3, 2025

Krah war nur die Spitze des Eisbergs. Eine Menge AfD-Politiker der ersten, zweiten und dritten Reihe lederten erstmal in brutalst möglicher Weise los. Da wurden abgetrennte Körperteile verbreitet, während die Opfer und Verletzten mutmaßlich noch um ihr Leben kämpften. Mitleid mit den Opfern? Genesungswünsche vielleicht? Nicht mal der Versuch wurde gemacht, ein bißchen Empathie für die zum Teil schwer verletzten Opfer aufzubringen. Ein AfD-Funktionär aus Baden-Württemberg behauptete kurz nach der Tat, er habe aus sicherer Quelle Erfahren, daß es schon vier tote Kinder gab. Später mußte er sich kleinlaut korrigieren. Es ging – wie bei Krah – sofort um das politische Ausschlachten.

Am Ende leidet die Glaubwürdigkeit der ganzen AfD

In Mannheim hat dieses Mal kein radikalisierter Asylbewerber zugeschlagen. Es war ein offensichtlich psychisch kranker Deutscher. Eine politische Motivation schließt die Polizei aus. Auf seinem Facebook-Profil finden sich fast nur Hundevideos und ein einziger Film, bei dem Alexander S. sich freut, daß ein Hakenkreuz irgendwo auf der Welt übermalt wurde. Nicht nur kein Islamist, auch kein Rechtsextremist also. 84 Millionen Menschen leben derzeit in Deutschland. Klar, daß darunter auch eine Menge tickende Zeitbomben sind – eben auch Deutsche. Einen Staat, der alle Gewalttaten verhindern kann, gibt es nicht. Und gäbe es einen solchen Staat, wäre er wohl ein dystopisches Gebilde aus einem Roman von George Orwell. Niemand würde da gerne wohnen wollen.

Deutsche begehen auch Verbrechen. Diese von der politischen Linken zur Verharmlosung der desaströsen Folgen der Masseneinwanderung mißbrauchte Binsenweisheit hat auf der anderen Seite des politischen Spektrums dazu geführt, bei jedem Gewaltverbrechen sofort wild über kriminelle Ausländer als Täter zu spekulieren. Oft genug stimmt das auch. Nur kommen die Beweise dafür eben nach der Spekulation.

Und wenn die Beweise nicht kommen, sondern ganz anders aussehen, steht man am Ende da wie der letzte Volldepp. So wie Krah jetzt, über den sich die politische Linke nun völlig zu Recht das Maul zerreißen kann. Mit Fakten hat es die AfD wohl nicht so, heißt es dann. Genüßlich wird sowas ausgeschlachtet und schadet dann am Ende der ganzen Partei. Wenn schon Bundestagsabgeordnete der AfD Halbwahrheiten und Quatsch verbreiten, ist ja vielleicht doch was dran an den Vorwürfen, die Partei nehme es auch woanders mit der Wahrheit nicht so genau?

Wer dummes Zeug verbreitet, wird abgestraft

Wähler merken sich sowas. Sie haben sich die falschen Versprechen des Kanzlers („grünes Wirtschaftswunder“, „Abschiebeoffensive“) gemerkt und die SPD dafür abgestraft. Sie haben sich die Anmaßungen des Wirtschaftsministers (Massenanzeigen gegen kritische Bürger, Heizungsgesetz) gemerkt und die Grünen dafür abgestraft. Sollten Wähler das Gefühl bekommen, jetzt auch von der AfD hinter die Fichte geführt zu werden, werden sie sich das auch merken.

Die Partei von Alice Weidel und Tino Chrupalla hat auch deswegen so gut bei der Bundestagswahl abgeschnitten, weil ihr in wichtigen Politikfeldern – vor allem bei Migration und Verbrechensbekämpfung – Kompetenz zugetraut wird. Dieses Pfund in den politischen Auseinandersetzungen mit Parteien, die dieses Land in Grund und Boden regieren, sollten die AfD und ihre Funktionäre nicht leichtfertig aufs Spiel setzen, nur um einem eingebildeten, aus der Anonymität heraus agierenden, selbsternannten „digitalen Vorfeld“ zu gefallen, das bis auf größenwahnsinnige Selbstbespaßung ohnehin noch nie etwas auf die Reihe bekommen hat.

Selbst offensichtliche Falschnachrichten werden immer weiter verbreitet

Es ist eben komplett lächerlich, wenn die AfD-Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst auf X schreibt, sie habe zu Mannheim „ein paar Fragen“ und dann wissen will, warum der Attentäter von Mannheim ganz anders aussieht als das Foto eines offensichtlichen Migranten, der von der Polizei festgenommen wird. Blöd nur, daß dieses zweite Foto den Attentäter von München zeigt.

Was die Abgeordnete schon deswegen hätte erkennen müssen, weil auf dem zweiten Foto das Wappen der bayerischen Polizei auf dem Auto zu sehen ist. Mannheim liegt nur eben nicht in Bayern. Ihr Beitrag wurde auf X dann zügig mit einer „Community Note“ versehen, in der es heißt: „Das Bild zeigt die Verhaftung des Attentäters aus München, auch zu erkennen am bayerischen Wappen an der Türe des Polizeiautos.“

Fehler passieren, keine Frage. Aber so dreisten Unsinn zu verbreiten, obwohl man in den Kommentaren auch noch darauf hingewiesen wird, grenzt an den Verlust politischer Zurechenbarkeit. Und unzurechenbare Politiker haben wir eigentlich schon genug in diesem Land. Kein Wähler will am Ende von Menschen regiert werden, bei denen man sich nicht sicher sein kann, daß sie das Bundesbankgold schon beim erst besten Schockanruf von Enkeltrick-Betrügern herausrücken.

Nach Amoklagen überschlagen sich die Ereignisse

Ja, nach einer solchen Amokfahrt überschlagen sich die Ereignisse. Erst hieß es, ein SUV sei in die Menschenmenge gefahren. Vermeldet hatte das ein örtlicher journalistischer Blog im Eifer des Gefechts. Schnell stellte sich heraus, es war ein Kleinwagen. Dennoch wird die schnell korrigierte Falschinformation jetzt als Beweis herangezogen, da könne ja „irgendetwas nicht stimmen“.

Auch zwei Personalausweise, die angeblich den „echten Täter“ zeigen, der passenderweise dann auch noch „Ali“ heißen soll, sind ganz offensichtlich falsch. Es ist einfach Unsinn. Andernfalls müßten Hunderte Polizisten, Zeugen und einfache Behördenmitarbeiter Teil einer riesigen Verschwörung sein und alle müßten den Mund halten. Wer um die Geschwätzigkeit der Menschen weiß, weiß auch wie ausgeschlossen solche hanebüchenen Verschwörungserzählungen sind.

Der Nius-Journalist Jan Karon hat auf X berechtigterweise moniert, daß „Rechtstwitter“ zahlreiche „unbestätigte Meldungen zu nicht-deutschen Tätern“ aufgriff und sich daran „ergötzte“. Weiter schrieb Karon: „Unseriöse AfD-Politiker verbreiteten bereits zynische Kacheln. Was für ein Hohn. Ich finde das zum einen unseriös – und mir ist das schon in Magdeburg aufgefallen, als irgendwelche Falschmeldungen über eine Amoklage mit mehreren Tatverdächtigen durch die Twittersphere geisterten. Das Gleiche passierte heut. Ich finde, man sollte sich auch selbstkritisch hinterfragen, was man den Tag über rausgehauen hat, ohne es besser zu wissen.“ Dem ist wenig hinzuzufügen.

Jeder kocht sein politisches Süppchen

Zur Wahrheit gehört natürlich auch, daß sich nicht nur manche AfD-Politiker nicht mit Ruhm bekleckert haben. Auch andere konnten die Tinte nicht halten und preschten mit merkwürdigen Beiträgen voran. Der Grünen-Politiker Volker Beck etwa, der nach der Tat schrieb „Langsam erfährt Deutschland, was ’Yallah Intifada‘ wirklich bedeutet“. Der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft sah also schon Unterstützer radikaler Palästinenser am Werk. Jeder verquickt solche Taten immer gerne mit seinem Lieblingsthema. Jeder kocht sein politisches Süppchen.

Langsam erfährt Deutschland, was ‚Yallah Intifada‘ wirklich bedeutet. Die Blindheit gegenüber islamistischer Radikalisierung rächt sich bitter. — Volker Beck 🐋 🇺🇦🇮🇱🎗️ (@Volker_Beck) March 3, 2025



Man kann auch der Polizei keinen Vorwurf machen, daß sie, während die Einsatzlage noch läuft, nicht sofort und unverzüglich Name, Herkunft und am besten noch DNA-Test öffentlich macht. Vielleicht steckt ja doch mehr hinter der Tat? Vielleicht gibt es ja doch mehr Täter? Solange so etwas nicht zu 100 Prozent ausgeschlossen werden kann, könnten voreilig herausposaunte Ergebnisse die gesamten Ermittlungen und im schlimmsten Fall auch Bürger gefährden. Wenn das passiert wäre, wäre die Empörung – besonders bei denen, die gerade noch volle Transparenz verlangten – auch wieder groß gewesen. Egal, was die Polizei macht, sie wird dafür kritisiert.

Es ist auch nicht so, daß bei den echten Terrortaten der vergangenen Monate nicht öffentlich wurde, was die Hintergründe sind. Beim Kindermörder von Aschaffenburg, beim Terrorfahrer von München, beim Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt war nach wenigen Stunden klar, daß es sich um Migranten handelte und was die Motive waren.

Einfach mal auf den Parteichef hören

Es ist wirklich nicht zu viel verlangt, daß auch und gerade AfD-Politiker, die den Anspruch an sich stellen, es ja besser machen zu wollen, diese Schamfrist von wenigen Stunden nach möglichen Terroranschlägen einhalten, um auf Fakten zu warten. Erst an die Opfer und Angehörigen denken, danach politische Forderungen aufstellen.

Die AfD will den politischen Meinungskampf gewinnen, indem sie es besser macht als die anderen. Nicht, weil sie manch einfältige Menschen mit noch dümmeren Lügen abholt. Am einfachsten wäre es, die mitteilungsbedürftigen Lautsprecher der Partei, die Krahs und Höchsts würden einfach mal auf ihren Parteichef hören.