Integrationsbeauftragte: Muslime in der CDU willkommen

BERLIN. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU), hat Äußerungen der CDU-Bundestagsabgeordneten Veronika Bellmann zum Islam scharf verurteilt. „Solche Aussagen sind falsch, unvereinbar mit unserem Grundsatzprogramm und entwerten den Einsatz aller Muslime, die sich in der CDU engagieren“, sagte Widmann-Mauz der Bild-Zeitung.

Die CDU sei eine Volkspartei und offen für jeden, der Würde, Freiheit und Gleichheit aller Menschen anerkennt. Ähnlich hatte sich zuvor auch schon der sächsische CDU-Abgeordnete Marco Wanderwitz geäußert.

Bellmann hatte gegenüber der JUNGEN FREIHEIT gesagt, sie halte den islamischen Glauben nicht für vereinbar mit der Mitgliedschaft in der Union. Das gelte auch für säkulare Moslems.

„Rassistische Hetze“

Scharfe Kritik an Bellmann kam aus der Linkspartei. Deren Vorsitzender Bernd Riexinger hielt Bellmann vor, sie hetze gegen Moslems.

Der Linken-Abgeordnete Niema Movassat ‏riet Bellmann, in die AfD einzutreten und „dort ihrem antimuslimischen Rassismus auszuleben“.

