Trump droht Bannon mit rechtlichen Schritten

WASHINGTON. US-Präsident Donald Trump hat seinem früheren Chefstrategen Steve Bannon über seine Anwälte eine Unterlassungserklärung zukommen lassen. Hintergrund sind Äußerungen Bannons gegenüber dem Journalisten Steve Wolff für dessen kommende Woche erscheinendes Buch „Fire and Fury: Inside the Trump White House“. Am Donnerstagnachmittag wurde zudem bekannt, daß Trump das Erscheinen des Buches juristisch verhindern will.

NEW this am: Trump attorneys send cease-and-desist letter this morning to Wolff and book publisher @HenryHolt demanding they stop publication and issue an apology to @realDonaldTrump for defamatory statements made thus far.

— Carol Leonnig (@CarolLeonnig) January 4, 2018