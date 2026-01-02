Darts-WM: TV dreht Ton bei Schmähgesängen gegen Starmer ab

Anzeige

LONDON. Seit Beginn der Darts-WM im Londoner Ally Pally ist der britische Premierminister Zielscheibe der Fans. „Keir Starmer is a Wanker“ (deutsch: „Keir Starmer ist ein Wichser“), singen die Zuschauer immer wieder lautstark und äußern damit ihren Unmut gegen den Labour-Politiker.

Doch im Fernsehen ist davon nichts zu hören, denn der Bezahlsender Sky, der die Wettkämpfe überträgt, überspielt den Originalton bei den Rufen stets mit einem Rauschen.

Nun hat sich auch einer der besten Darts-Spieler des Turniers an den Schmähgesängen beteiligt. Beim Viertelfinale gegen den Waliser Jonny Clayton am Neujahrstag sang der Engländer Ryan Searle mit und dirigierte das Publikum, das nun noch lauter gegen Starmer rief.

Darts-Spieler dirigiert Publikum

Die Szene ereignete sich, als Searle im 3. Satz seinen Pfeil aus dem Board zog und zurück zur Wurfposition ging. Laut Bild-Zeitung soll er den Gesang sogar selbst angestimmt und dann die Zuschauer animiert haben, mitzumachen. Wieder überstrahlte Sky die Original-Atmosphäre mit einem Hallenrauschen.

Der Sender begründet die akustische Zensur mit der obszönen Wortwahl. Searle gewann die Partie mit 5:2 und ist erstmals ins WM-Halbfinale eingezogen.



Starmer war erst vor 15 Monaten ins Amt gewählt worden. Doch seine Beliebtheit ist seitdem dramatisch gesunken (die JF berichtete). Seine Labour-Partei landet in Umfragen mit 18 Prozent nur noch auf Platz drei. Ganz vorn mit 30 Prozent und großem Abstand auf die Konservativen liegt die rechte Reform-Partei von Nigel Farage. (fh)