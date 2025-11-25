So begründet die Bundeszentrale für politische Bildung ihren X-Rückzug

Die Bundeszentrale für politische Bildung: Verabschiedet sich von X wegen geringer Reichweite. Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images

Seit Monaten schon ist die Bundeszentrale für politische Bildung kaum noch auf X aktiv. Nun zieht sie sich ganz von dem sozialen Netzwerk zurück und begründet dies gegenüber der JUNGEN FREIHEIT mit fehlender Aktivität.