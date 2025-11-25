Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Anfrage: So begründet die Bundeszentrale für politische Bildung ihren X-Rückzug

JF-Anfrage: So begründet die Bundeszentrale für politische Bildung ihren X-Rückzug

JF-Anfrage: So begründet die Bundeszentrale für politische Bildung ihren X-Rückzug

Die Bundeszentrale für politische Bildung: Verabschiedet sich von X wegen geringer Reichweite. Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images
Die Bundeszentrale für politische Bildung: Verabschiedet sich von X wegen geringer Reichweite. Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images
Die Bundeszentrale für politische Bildung: Verabschiedet sich von X wegen geringer Reichweite. Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images
JF-Plus Icon Premium JF-Anfrage
 

So begründet die Bundeszentrale für politische Bildung ihren X-Rückzug

Seit Monaten schon ist die Bundeszentrale für politische Bildung kaum noch auf X aktiv. Nun zieht sie sich ganz von dem sozialen Netzwerk zurück und begründet dies gegenüber der JUNGEN FREIHEIT mit fehlender Aktivität.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Die Bundeszentrale für politische Bildung: Verabschiedet sich von X wegen geringer Reichweite. Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles