TV-Kritik „Caren Miosga“: Scherbengericht für die linke Krachschachtel Reichinnek

Linken-Chefin Heidi Reichinnek (r.) weicht bei Caren Miosga kritischen Nachfragen lieber aus. Foto: ARD Mediathek Screenshot / JF-Montage
Scherbengericht für die linke Krachschachtel Reichinnek

Bei Caren Miosga muß sich die Fraktionschefin der Linkspartei, Heidi Reichinnek, Haßrede aus ihrer Partei zum Kirk-Attentat und ihre abenteuerlichen Vorstellungen zur Steuerpolitik vorhalten lassen. „Das ist Demokratiegefährdung“.

