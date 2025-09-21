Anzeige
Gegen den Rauswurf des NDR : Petition für Julia Ruhs erreicht in kurzer Zeit 20.000 Unterschriften

Die vom NDR gefeuerte „KLAR“-Moderatorin Julia Ruhs / Petition für ihre Rehabilitierung | Foto: picture alliance/dpa | Thomas Eisenkrätzer / Montage JF
Gegen den Rauswurf des NDR 
 

Petition für Julia Ruhs erreicht in kurzer Zeit 20.000 Unterschriften

Eine von der Jungen Freiheit gestartete Petition zur Rückkehr der vom NDR abgesetzten Moderatorin Julia Ruhs hat binnen eines Tages 20.000 Unterstützer gewonnen. Neben einer Entschuldigung des Senders fordern die Unterzeichner die Abschaffung der Rundfunkbeiträge sowie ausgewogene Berichterstattung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Eine Petition der Wochenzeitung JUNGE FREIHEIT für die vom NDR abgesetzte „Klar“-Moderatorin Julia Ruhs hat innerhalb eines Tages bereits 20.000 Unterstützer gefunden. Die Eingabe fordert, daß sich der Sender bei der 31jährigen entschuldigt und sie unverzüglich wieder als Moderatorin wiedereinsetzt.

Darüber hinaus setzen sich die Unterzeichner gegen „die per Zwang erhobenen Rundfunkbeiträge“ und für deren Abschaffung ein. An deren Stelle soll ein neues und vereinfachtes Finanzierungsmodell treten. Doppelstrukturen müssten abgeschafft werden.

Jetzt unterzeichnen: Petition für Julia Ruhs – gegen den Linksfunk!

Die Petition richtet sich an die für die öffentlich-rechtlichen Sender verantwortlichen Landesregierungen und alle Politiker der in den Parlamenten vertretenen Parteien. Gefordert wird auch eine Demokratisierung der öffentlich-rechtlichen Berichterstattung und ein fairer, unideologischer Journalismus, der alle gesellschaftlichen Gruppen und Parteien repräsentativ berücksichtigt und „Schluß macht mit links-grün-roter Indoktrination“.

Dieter Stein, Chefredakteur der JUNGEN FREIHEIT, sagte: „Da alle Haushalte und Gewerbetreibenden für den ÖRR bezahlen müssen, muss auch der Rundfunkstaatsvertrag eingehalten werden, der die Sender zur Ausgewogenheit verpflichtet. Diesen Vertrag haben die Anstalten jedoch einseitig aufgekündigt. Insofern müssen auch die Zwangsbeiträge fallen.“

Die Petition finden Sie hier: https://petitionfuerdemokratie.de/linksfunk-stoppen

