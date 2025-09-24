Anzeige
Potsdamer Treffen: Gericht untersagt „Correctiv“ weitere Aussagen über Vosgerau

Rechtsanwalt Ulrich Vosgerau: Das Landgericht Berlin untersagt Correctiv zwei Aussagen über ihn zum Potsdam-Treffen. Foto: IMAGO / dts Nachrichtenagentur
JF-Plus Icon Premium Potsdamer Treffen
 

Gericht untersagt „Correctiv“ weitere Aussagen über Vosgerau

Das Landgericht Berlin untersagt Correctiv zwei Aussagen über Ulrich Vosgerau. Im Streit um den Bericht zum Potsdam-Treffen rügen die Richter unzulässige Darstellungen. Correctiv drohen saftige Ordnungsgelder. Der JF liegt das Urteil vor.

