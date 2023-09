ZDF-Reporter sorgt mit Heulattacke für Spott im Netz

Anzeige

MAINZ. Ein Videoausschnitt des ZDF sorgt derzeit für Spott im Internet. Am 10. September berichtet das Format „37 Grad“ über Klimaproteste in Deutschland. Die Sendung mit dem Titel „Risse in unserer Gesellschaft – Der Klimastreit“ berichtete über die „Fridays for Future“-Bewegung, aber auch über die Klimaradikalen der „Letzten Generation“.

Moderator der Sendung ist WDR-Reporter Ben Bode. Als er ein junges Mädchen mit ihrem Vater auf einer Klima-Demonstration interviewte, wird es skurril. „Ist das heute deine erste Demo?“, fragt Bode sie. Ihre Antwort: „Ich war schonmal mit Papa auf einer Demo.“ Von journalistischer Neugier ergriffen, fragte WDR-Reporter Bode, der in der Vergangenheit bereits den zu geringen Migrantenanteil seines Arbeitgebers kritisiert hatte, nach: „Und weißt du das noch, was das für eine war?“

ZDF Journalist fängt an zu weinen, weil ein Vater seine kleine Tochter zu einer Demonstration der Letzten Generation mitnimmt und sie dort dagegen demonstriert, dass überall Müll rumliegt und überall Klimakatastrophen sind. #ReformOerr #OerrBlog pic.twitter.com/ZsDVEvNm8F — ÖRR Blog. (@OERRBlog) September 17, 2023

ZDF äußert sich nicht auf Nachfrage

Das Mädchen im Video weiß es noch. „Ja, auch so eine von der ‚Letzten Generation.“ Bode: „Warum möchtest du hier mitlaufen?“ Auch das kann sie, der Vater steht direkt hinter ihr, beantworten: „Naja, weil‘s halt meine Zukunft ist. Ich will halt nicht irgendwo leben, wo es ganz heiß ist, oder wo überall Müll rumliegt oder wo überall Klimakatastrophen sind.“

Das ist dann wohl zu viel für Ben Bode. Als wäre Weihnachten gerade abgesagt worden, fängt er an zu weinen. „Ich finde es voll cool, daß du mitläufst. Es zeigt uns Älteren, wie wichtig das ist“, schluchzte er dem etwas perplex wirkenden Mädchen mit maximaler journalistischer Haltung entgegen. Eine Nachfrage der JUNGEN FREIHEIT, ob ein solches Verhalten den Neutralitätsstandards des öffentlich-rechtlichen Rundfunks entspreche, ließ das ZDF bisher unbeantwortet.

Vielen Nutzern auf X, wie etwa dem früheren SPD-Bundestagsabgeordneten Florian Post (heute CSU), stehen angesichts der Wein-Attacke allerdings schon jetzt die Haare zu Berge.

(ST)