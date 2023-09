JF-Video aus Lampedusa erreicht Millionen – Elon Musk reagiert

Hingehen, wo es wehtut. Nachdem unsere JF-Reporter Hinrich Rohbohm und Marco Pino kürzlich von den katastrophalen Zuständen im Frankfurter Bahnhofsviertel berichtet hatten, sind die beiden nun für die JUNGE FREIHEIT auf Lampedusa unterwegs und schildern, wie die italienische Mittelmeerinsel mit dem Kontrollverlust durch die anhaltende Massenmigration aus Afrika umgeht.

Dabei drehten unsere Reporter auch zahlreiche Kurzfilme und stellten diese auf den Twitter-Kanal (heute X) der JF. Eines dieser Videos wurde kurz darauf vom US-Twitter-Account „End Wokeness“ – wenn auch leider ohne Quellenangabe – weiterverbreitet und wurde von mehr als acht Millionen Menschen gesehen – Tendenz stark steigend.

10k military-age men storm an Italian island in a span of 3 days, outnumbering the 6k who live there

This is happening all across the West but on a more subtle scale. Western civilization as we know it will be gone within a generation. pic.twitter.com/f2pBRZTXgB

— End Wokeness (@EndWokeness) September 17, 2023