Letzte Generation blockiert zwei Krankenwagen

STUTTGART. Mitglieder der Gruppe Letzte Generation haben gestern in Stuttgart zwei Krankenwagen an der Weiterfahrt gehindert. Dies geschah im Zusammenhang mit einer Straßenblockade, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Krankenwagen waren mit einem eingeschalteten Notsignal unterwegs und fuhren in Richtung des Katharinenhospitals.

Gestern in #Mitte: Neun Klimaaktivisten haben die Schillerstraße blockiert. Im Bereich des City-Rings kam es zu Verkehrsstörungen. Auch zwei Krankenwagen waren betroffen. Die Blockade wurde von uns aufgelöst. Zur Pressemeldung ▶️ https://t.co/WjMoevrBpd Eure #Polizei #Stuttgart pic.twitter.com/pnxQYsC4ng — Polizei Stuttgart (@PP_Stuttgart) September 7, 2023

Zuvor hatten sich 16 Personen für einen unangemeldeten Demonstrationszug getroffen. Da die Demonstrationsroute nicht genehmigt wurde und die Mitglieder der Letzten Generation mit der Alternativroute nicht einverstanden waren, löste sich die Demonstration auf. Etwa eineinhalb Stunden später blockierten einzelne Anhänger der Gruppierung den Verkehr, indem sie sich in der Nähe des Hauptbahnhofs auf die Straße setzten.

Weil die Blockierer die Aufforderungen zum Verlassen ignorierten, wurden sie von den Beamten weggetragen. Mehr als 70 Polizisten waren im Einsatz. (lb)