Acht Migranten fallen über 13jährige in Kölner Schwimmbad her

KÖLN. In Köln haben insgesamt acht Migranten ein 13jähriges Mädchen im Agrippabad bedrängt und ihr dabei in die Bikinihose gegriffen. Die Tat ereignete sich am Sonntag abend, wie die Polizei mitteilte.

Das Mädchen war mit Freundinnen im Schwimmbad und kannte die Tatverdächtigen nach eigener Aussage zuvor nicht. Die jungen Männer im Alter von 16 bis 26 Jahren sollen das Kind gegen 18.20 Uhr im Außenbecken umringt, bedrängt und hochgeworfen haben. Dabei faßte ihr mindestens einer der Tatverdächtigen in die Bikihose.

Verdächtige sind Iraker, Syrer und Türken

Dem Mädchen gelang es, sich zu befreien und einen Bademeister zu informieren. Der alarmierte die Polizei, welche die Verdächtigen am Ausgang des Schwimmbads stellen konnte – sie wollten das Bad gerade verlassen.

Die jungen Männer sollen in Köln, Bonn und der Umgebung gemeldet sein. Einer von ihnen hat die irakische, vier haben die syrische und drei die türkische Staatsangehörigkeit. (lb)