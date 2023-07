Warum Dunja Hayali Gebührenzahler blockiert

MAINZ. Die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali hat auf Twitter erklärt, daß sie Menschen blockiere, die das Wort „Zwangsgebühr“ verwenden. Der Begriff trendete daraufhin bei dem Kurznachrichtendienst und schaffte es bis auf Platz zwei. Gleichzeitig drohte sie den Gebührenzahlern mit einem „guten Anwalt“.



Hintergrund ist ein Amtsgerichtsbeschluß, den Hayali, die seit Februar auch das „heute-jounal“ moderiert, gegen einen Nutzer wegen Beleidigung erwirkt hatte. Das Verfahren wurde gegen Zahlung einer Geldbuße von 900 Euro an eine soziale Einrichtung eingestellt. Was genau der Mann Hayali geschrieben hatte, blieb unklar.

Hat n bisschen gedauert, aber es hat sich gelohnt.

Die Botschaft ist klar:

-es gibt keinen rechtsfreien Raum

-ich hab ne Schmerzgrenze + n guten Anwalt

Diskurs-gerne. Widerspruch-ja bitte. Andere Meinung – herrlich, aber NO HATEspeech!

If they go low,we go high – or to court 😇 pic.twitter.com/ctFnVj0Dqd

— Dunja Hayali (@dunjahayali) July 17, 2023