Sächsischer Imker sammelt Geld für Böhmermann-Prozeß

MEIßEN/BERLIN. Eine Geldsammelkampagne für den Bio-Imker Rico Heinzig hat bisher 71.670 Euro eingebracht. Das ursprüngliche Spendenziel auf der Plattform gofundme.com war von den Initiatoren der Aktion mit lediglich 20.000 Euro beziffert worden.

Hintergrund ist ein Rechtsstreit des Imkers Heinzig mit dem ZDF-Moderator Jan Böhmermann. In seiner Sendung „Neo Magazin Royale“ im November vergangenen Jahres hatte Böhmermann Heinzigs Unternehmen „MyHoney“ scharf kritisiert. Der 43jährige hatte dem Unternehmen vorgeworfen, mit sogenannten Bienenpatenschaften „Greenwashing“ zu betreiben. Die Honigbiene sei nicht in Deutschland bedroht, entsprechende Patenschaften seien nur Geldmacherei, argumentierte Böhmermann in der Sendung.

Imker will bei Sieg gegen Böhmermann für Naturschutz spenden

Daraufhin schuf der beschuldigte Imker die Honigsorte „Beewashing Honey“ mit einem Bild von Böhmermann, der dort als „führender Bienen- und Käferexperte“ bezeichnet wurde. Der Honig war in einigen Edeka-Filialen in Sachsen verkauft worden.

Böhmermann sah sich daraufhin in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt, weil ein Foto von ihm ohne sein Einverständnis veröffentlicht worden war, und zog vor Gericht. Dort verlor er – und ging in Berufung. Nun liegt der Fall beim Vierten Senat des Oberlandesgerichts Dresden.

„MyHoney“-Chef Heinzig kündigte an, im Fall eines juristischen Siegs, bei dem er die Kosten des Verfahrens nicht tragen müßte, „das überschüssige Geld an ein Umwelt-, Nachhaltigkeits- oder Naturprojekt zu spenden“. (st)