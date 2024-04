ZDF bezeichnet Islamisten-Demo als „rechtsextrem“: Sender korrigiert sich

Anzeige

MAINZ. Das ZDF hat eine Falschmeldung zur islamistischen Demonstration in Hamburg richtiggestellt. In den „heuteXpress“-Nachrichten am Morgen des 29. April hatte die Moderatorin Sara Bildau fälschlicherweise davon gesprochen, die Organisatoren der Demonstration stünden „einer vom Verfassungsschutz beobachteten rechtsextremistischen Gruppe nahe“. Richtig sei, „daß ‘Muslim Interaktiv‘ vom Hamburger Verfassungsschutz als gesichert extremistische Bestrebung im islamistischen Milieu beobachtet wird“, stellte der Sender klar.

Der Fehler sei auf der ZDF-Homepage transparent korrigiert worden, teilte eine Sprecherin auf Anfrage der JUNGEN FREIHEIT mit. Zuvor war die Falschmeldung in den sozialen Medien kritisiert und unter anderem vom Nachrichtenportal NIUS aufgegriffen worden. Natürlich waren die Islamisten mit ihrem #Kalifat rechtsextrem, plärrt @ZDFheute. pic.twitter.com/1jgUf5dZCa — storymakers (@mz_storymakers) April 29, 2024

Islamisten-Demo schlägt hohe Wellen