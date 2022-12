Neuer Podcast: Hier reden die JF-Volontäre

Wer sich schon immer heimlich gefragt hat, wie es eigentlich im Inneren der JUNGEN FREIHEIT in Berlin aussieht, der bekommt nun die lang ersehnte Antwort. Die beiden JF-Volontäre Vincent Steinkohl und Florian Werner senden ab sofort ihren Podcast aus dem neuen Studio der JUNGEN FREIHEIT am Hohenzollerndamm.

Wöchentlich werden die „Volos“ ihren Hörern von kontroversen Redaktionskonferenzen, gewagten Recherchen und den Abenteuern des Büroalltags erzählen. Das Format richtet sich vor allem an Schüler und Studenten, die sich vorstellen können, selbst ein Volontariat bei der JUNGEN FREIHEIT zu absolvieren.

Thema der Podcast-Premiere: die WM und „Transkoreaner“

In der ersten Folge von „Spaghetti Volognese“ diskutieren Florian und Vincent über die Fußball-WM in Katar und tauschen Tipps für einen Serienmarathon aus. Außerdem erzählen die beiden von ihrem Besuch in der Bibliothek des Konservatismus und finden gemeinsam heraus, was ein „Transkoreaner“ ist.

Die erste Folge „Spaghetti Volognese“ erscheint an diesem Freitag. Erhältlich sind die einzelnen Folgen überall da, wo es Podcasts gibt. Neben „Spaghetti Volognese“ veröffentlicht die JUNGE FREIHEIT auch die Podcasts „Thema der Woche“, „Interview“ und „Stein im Gespräch“. (fw)

