Jetzt auch in Berlin: Gefängnis für Klimakleberin

BERLIN. Nachdem sie sich im August vergangenen Jahres an den Rahmen eines Bildes in der Berliner Gemäldegalerie geklebt hatte, ist eine Klima-Extremistin zu vier Monaten Gefängnis verurteilt worden. Nach Angaben der Justiz sei es das erste Mal, daß ein Berliner Gericht eine Haftstrafe ohne Bewährung gegen ein Mitglied der „Letzten Generation“ verhängt.

Die 24jährige Frau aus Bayern habe sich der „gemeinschädlichen Sachbeschädigung“ schuldig gemacht, so das Amtsgericht Berlin-Tiergarten. In ihrer Urteilsbegründung sagte die Vorsitzende Richterin Susanne Wortmann: „Es ist nicht hinzunehmen, daß sich Teile der Gesellschaft mit Hinweis auf ihre Ziele nicht an Gesetze halten.“

Klimakleberin ohne „positive Sozialprognose“

Eine Bewährungsstrafe komme nicht in Betracht, weil sich die Klimakleberin uneinsichtig zeigte und ankündigte, daß sie sich weiterhin an ähnlichen Aktionen beteiligen werde. Es liefen weitere zahlreiche Verfahren gegen die Frau. Es gebe keine positive Sozialprognose.

Die Klima-Extremistin hatte sich an dem Holzrahmen des Gemäldes „Ruhe auf der Flucht nach Ägypten“ von Lucas Cranach dem Älteren (1472-1553) festgeklebt. Dabei war ein Schaden in Höhe von 2385 Euro entstanden.

Die Frau stand auch wegen Beteiligung an einer Straßenblockade vor Gericht. Dafür verurteilte die Richterin sie wegen versuchter Nötigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Zum Prozeß kam es, weil sie Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt hatte. (fh)