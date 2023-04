Eklat in USA: Parlament schließt Transfrau aus

Anzeige







HELENA/MONTANA. Mit der Mehrheit der Republikaner hat das Abgeordnetenhaus im US-Bundesstaat Montana das einzige transgeschlechtliche Mitglied von Sitzungen ausgeschlossen. Zooey Zephyr, die als Mann geboren wurde, hatte zuvor gesagt, Menschen die Therapien für Geschlechtsumwandlungen bei Kindern ablehnten, hätten „Blut an ihren Händen“.

Das Mitglied der demokratischen Partei darf zwar weiterhin abstimmen, aber bis zum Ende der Sitzungsperiode am 5. Mai nicht mehr persönlich an den Plenarsitzungen teilnehmen. Die dpa behauptet in ihrer Meldung dazu, die von den meisten deutschen Medien, wie der Welt, übernommen wurde, dies sei „die jüngste Eskalation im Kampf von US-Konservativen gegen die Rechte queerer Menschen in den USA“.

Transfrau verstößt gegen „gute Sitten“

Zephyr hatte während einer Debatte über ein gesetzliches Verbot von geschlechtsangleichenden Hormontherapien und chirurgischen Eingriffen bei Minderjährigen gesagt, die Befürworter eines solchen Verbots hätten „Blut an ihren Händen“. Mit der Aussage habe sie gegen die guten Sitten der Parlamentskammer verstoßen, begründete die Kammer den Ausschluß.

Immer mehr von den Republikanern regierte US-Bundesstaaten haben zuletzt Therapien für Geschlechtsumwandlungen bei Kindern und Jugendlichen ganz oder teilweise verboten. Floridas Gouverneur Ron DeSantis will an allen Schulen auch das Lehren der Gender-Ideologie untersagen.(fh)