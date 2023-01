Flüchtlingshilfswerk gegen die Bezeichnung „Geflüchtete“

Anzeige







BERLIN. Der deutsche Ableger des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) hat sich gegen die Verwendung von „Geflüchtete“ statt des Begriffs „Flüchtlinge“ ausgesprochen. „Wir betrachten das Wort ‚Geflüchtete‘ als abwertend und benutzen es nicht“, sagte der UNHCR-Sprecher in Deutschland, Chris Melzer, der dpa. Eine Änderung komme nicht in Frage.

Melzer hält den Begriff „Geflüchtete“ für zu banal. „Wir sind alle schon einmal vor irgend etwas geflüchtet, sei es vor einem Regenguß, einer unangenehmen Pflicht oder etwas anderem“, betonte er. Zudem sei ein „Geflüchteter“ auch jemand, der vor der Polizei flüchte.

Berliner Polizei spricht nicht mehr von „Flüchtlingen“

Den Einwurf, Wörter mit der Endung „ling“ seien stigmatisierend, weil auch Feigling, Widerling oder Dümmling so enden, hält Melzer für irrelevant. Schließlich gebe es auch „Liebling“. Auch die Organisation „Pro Asyl“ betonte schon 2016, an dem Begriff „Flüchtlinge“ festhalten zu wollen. Die Bundesregierung spricht in ihrer schriftlichen Kommunikation sowohl von „Geflüchteten“ als auch von „Flüchtlingen“.

Zuletzt hatte die Berliner Polizei mit einem Leitfaden für vermeidlich diskriminierungsfreie Sprache für Aufsehen gesorgt. Auch der Begriff „Flüchtlinge“ wurde damals bemängelt. Alternativ sollten Beschreibungen wie „Schutzsuchende“ oder „geschützte Personen“ verwendet werden. Auch „geistig behindert“ und „Rasse“ landeten auf der Schwarzen Liste. (st)