Papst Franziskus ist tot

Anzeige

VATIKAN. Papst Franziskus ist am Montagmorgen gestorben. Das teilte Kardinalkämmerer Kevin Ferrell mit. „Um 7:35 Uhr heute Morgen ist der Bischof von Rom, Franziskus, in das Haus des Vaters zurückgekehrt. Sein ganzes Leben war dem Dienst am Herrn und an seiner Kirche gewidmet“, so Farrell in der Mitteilung. Er wurde 88 Jahre alt.

„Er hat uns gelehrt, die Werte des Evangeliums mit Treue, Mut und universeller Liebe zu leben, insbesondere für die Ärmsten und Ausgegrenzten. Mit großer Dankbarkeit für sein Beispiel als wahrer Jünger des Herrn Jesus empfehlen wir die Seele von Papst Franziskus der unendlichen, barmherzigen Liebe Gottes, des Einen und des Dreifaltigen.“

Noch am Tag zuvor, dem Ostersonntag, nahm Franziskus an der Heiligen Messe und am Urbi-et-Orbi-Segen am Petersdom teil.

Papst Franziskus war schwer lungenkrank

Der Papst litt an einer schweren Lungenkrankheit. 1957, mit Anfang 20, wurde Jorge Mario Bergoglio in seinem Heimatland Argentinien wegen einer schweren Atemwegsinfektion ein Teil seiner Lunge entfernt. Mit dem Alter häuften sich Atemwegserkrankungen, so daß er im November 2023 sogar einen Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten absagen mußte.

Im Februar 2025 wurde Franziskus in das Gemelli-Krankenhaus in Rom eingeliefert, nachdem er mehrere Tage lang an einer Bronchitis gelitten hatte. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich daraufhin. Am 18. Februar diagnostizierten die Ärzte eine beidseitige Lungenentzündung.

Nach 38 Tagen im Krankenhaus kehrte der Papst in seine Residenz Casa Santa Marta im Vatikan zurück. Noch im April genehmigte der nun verstorbene 88jährige eine aktualisierte Ausgabe des liturgischen Buches für päpstliche Begräbnisriten. Ein Termin für seine Beisetzung steht noch nicht fest. (sv)