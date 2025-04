Asylkriminalität auf Rekordhoch – „Erwartbar“, meint die Bundesregierung

Anzeige

BERLIN. Die Zahl der tatverdächtigen Asylmigranten bei Gewaltdelikten ist 2024 geradezu explodiert. Bei türkischen Staatsangehörigen registrierte die Bundesregierung mit 47,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr den stärksten Anstieg, wie sie auf eine Schriftliche Anfrage des AfD-Abgeordneten Martin Hess mitteilte. Wie aus der Antwort, die der JUNGEN FREIHEIT vorliegt, hervorgeht, folgten darauf Ägypter (plus 36,8 Prozent) sowie Ukrainer (28,9 Prozent) und Pakistaner (28 Prozent).

In absoluten Zahlen führen Syrer die Liste der tatverdächtigen gewalttätigen Asylmigranten an. Zwischen 2023 und 2024 wuchs die Zahl um 826 weitere Tatverdächtige an – das entspricht 12,4 Prozent. Hess, der stellvertretende innenpolitische Sprecher seiner Fraktion, zeigte sich gegenüber der JF entsetzt. „Das ist das direkte Ergebnis der auf ganzer Linie gescheiterten, verantwortungslosen Migrationspolitik der Altparteien.“

Ähnliches schlußfolgerte auch die Bundesregierung in ihrer Antwort. „Stärkere Anstiege bei den nichtdeutschen Tatverdächtigen und damit auch bei den zugewanderten Personen können aufgrund des aktuellen Wanderungsgeschehens in der Bundesrepublik Deutschland als durchaus erwartbar eingestuft werden“, schreibt die Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesinnenministerium, Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD). Weiter sei davon auszugehen, daß diese „Schutzsuchenden“ multiplen Risikofaktoren ausgesetzt sind.

AfD-Mann Hess fordert „radikale Migrationswende“

Hinzu komme die demographische Struktur bei Asylmigranten der jeweiligen Nationen. „Wenn viele junge Männer einer Staatsangehörigkeit zuziehen, dann ist alleine hierdurch eine besonders ausgeprägte Erhöhung der Kriminalitätsbelastung erwartbar.“ Grund dafür sei, daß junge Männer grundsätzlich höhere Kriminalitätsraten aufweisen. Unter männlichen Tatverdächtigen im Alter von 21 bis 24 Jahren registrierten die Behörden 13.428 Nichtdeutsche und 5.253 Deutsche. Somit sind junge ausländische Männer überrepräsentiert.

Eine Besserung werde es in den nächsten Jahren nicht geben, vermutet Hess. „Auch unter einem Kanzler Merz wird sich nichts ändern.“ Es brauche eine „radikale Migrationswende“, und diese gebe es nur mit seiner Partei, sagte der AfD-Abgeordnete und forderte: „Illegale Migration stoppen, Zurückweisungen an der Grenze durchführen, kriminelle und illegal aufhältige Ausländer konsequent abschieben – bevor unser Rechtsstaat vollends die Kontrolle verliert.“ (sv)