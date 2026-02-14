Washington kann auch Zuckerbrot

US-Außenminister Marco Rubio auf der Münchner Sicherheitskonferenz: „Amerikaner werden immer ein Kind Europas bleiben!“ Foto: picture alliance / dts-Agentur | –

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz warteten alle gespannt auf die Rede von Marco Rubio. Der US-Außenminister knüpfte zwar an die Kritik von JD Vance ein Jahr zuvor an. Vor allem aber beschwor er die europäisch-amerikanischen Gemeinsamkeiten. Eine Analyse.