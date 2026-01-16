Anzeige
Geopolitik: Entführt, weil es geht: Trumps brutal ehrliche Machtpolitik

US-Präsident Donald Trump steigt aus einem Helikopter (Symbolbild). Foto: picture alliance / abaca | Pool/ABACA
JF-Plus Icon Premium Geopolitik
 

Entführt, weil es geht: Trumps brutal ehrliche Machtpolitik

Die Entführung Nicolás Maduros markiert keinen Betriebsunfall der Weltpolitik, sondern eine Zäsur: Washington verabschiedet sich offen von der Idee staatlicher Souveränität und einer regelbasierten Ordnung. Wer die Aktion nur moralisch bewertet, verkennt ihren historischen Kern – den Übergang zu einer Welt, in der Macht wieder Recht ersetzt. Doch was bedeutet das für Europa?

