Entführt, weil es geht: Trumps brutal ehrliche Machtpolitik

Die Entführung Nicolás Maduros markiert keinen Betriebsunfall der Weltpolitik, sondern eine Zäsur: Washington verabschiedet sich offen von der Idee staatlicher Souveränität und einer regelbasierten Ordnung. Wer die Aktion nur moralisch bewertet, verkennt ihren historischen Kern – den Übergang zu einer Welt, in der Macht wieder Recht ersetzt. Doch was bedeutet das für Europa?