Die Wut des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf Henry Nowak

Der Mörder von Henry Nowak, Vickrum Digwa (l.), deutet auf sein angeblich geschwollenes Auge. Bild: JF-Montage mit KI /// Fotos: Hampshire Police

Geht es nach dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ist weniger die Ermordung von Henry Nowak das Problem, als vielmehr „Rechte“, die darüber reden. Diese Leute haben kein Schamgefühl mehr. Eine Abrechnung.