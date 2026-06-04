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Rassismus gegen Weiße: Die Wut des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf Henry Nowak

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Rassismus gegen Weiße: Die Wut des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf Henry Nowak

Der Mörder von Henry Nowak, Vickrum Digwa (l.), beteutert attackiert worden zu sein. Bild: JF-Montage mit KI /// Fotos: Hampshire Police
Der Mörder von Henry Nowak, Vickrum Digwa (l.), beteutert attackiert worden zu sein. Bild: JF-Montage mit KI /// Fotos: Hampshire Police
Der Mörder von Henry Nowak, Vickrum Digwa (l.), deutet auf sein angeblich geschwollenes Auge. Bild: JF-Montage mit KI /// Fotos: Hampshire Police
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Die Wut des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf Henry Nowak

Geht es nach dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ist weniger die Ermordung von Henry Nowak das Problem, als vielmehr „Rechte“, die darüber reden. Diese Leute haben kein Schamgefühl mehr. Eine Abrechnung.

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Der Mörder von Henry Nowak, Vickrum Digwa (l.), deutet auf sein angeblich geschwollenes Auge. Bild: JF-Montage mit KI /// Fotos: Hampshire Police
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