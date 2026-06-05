Sylt verhindert Dampferfahrt der AfD-Bundestagsfraktion

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SYLT/KIEL. Die Sylter Reederei „Adler Schiffe“ hat einen geplanten Bürgerdialog der AfD-Bundestagsfraktion auf dem historischen Raddampfer „Freya“ in Kiel abgesagt. Vorausgegangen war ein einstimmiger Beschluss des Hauptausschusses der Gemeinde Sylt, auf das Unternehmen einzuwirken, um die Veranstaltung zu verhindern.

Die Reederei teilte nun wie verlangt mit: „Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen wird die geplante Fahrt mit der ‚Freya‘ am 13.06.2026, wie bereits angekündigt, nicht stattfinden.“ Gründe nannte sie nicht.

Allerdings verteidigte sie ihre ursprüngliche Entscheidung: Sie vermiete ihre Schiffe seit mehr als 75 Jahren ausschließlich nach geschäftlichen Kriterien. Eine politische, religiöse oder weltanschauliche Positionierung werde nicht vorgenommen.

Sylter Bürgermeisterin sprach mit Reeder

Dies ist nun erstmals anders. Wie ein Sprecher der Gemeinde dem Flensburger Tageblatt mitteilte, habe der Hauptausschuss der Insel am Dienstagabend nicht nur einstimmig beschlossen, den Reeder dazu zu bewegen, die Vermietung abzusagen.

Außerdem sei Bürgermeisterin Tina Haltermann beauftragt worden, ein Gespräch mit dem Inhaber der Reederei zu führen. Danach folgte die Absage der Fahrt mit dem 115 Jahre alten Raddampfer.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Kurt Kleinschmidt bezeichnete den Druck auf die Reederei als „in höchstem Maße undemokratisch“. Die Einflussnahme komme einem Boykottaufruf gleich, erklärte er gegenüber der Zeitung.

In der Insel-Gemeindevertretung ist die AfD nicht vertreten. Stärkste Kraft ist die CDU mit zwölf der 32 Gemeindevertreter. Es folgen die Grünen, die SPD, das SSW sowie die Sylter Wählergemeinschaft mit jeweils vier Sitzen. (fh)