Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Mercosur-„Eklat“ in Brüssel: Das erste Gebot der Brandmauer-Religion

Mercosur-„Eklat“ in Brüssel: Das erste Gebot der Brandmauer-Religion

Mercosur-„Eklat“ in Brüssel: Das erste Gebot der Brandmauer-Religion

Chef der Unionsfraktion im Bundestag, Jens Spahn (CDU): Kanzelt die Grünen für ihr „Nein“ zum Mercosur ab und bekennt sich zur Brandmauer. (Themenbild)
Chef der Unionsfraktion im Bundestag, Jens Spahn (CDU): Kanzelt die Grünen für ihr „Nein“ zum Mercosur ab und bekennt sich zur Brandmauer. (Themenbild)
Chef der Unionsfraktion im Bundestag, Jens Spahn (CDU): Kanzelt die Grünen für ihr „Nein“ zu Mercosur ab. Foto: picture alliance / Rene Traut Fotografie | Rene Traut
JF-Plus Icon Premium Mercosur-„Eklat“ in Brüssel
 

Das erste Gebot der Brandmauer-Religion

Und vergib uns unsere Schuld: Die rituelle Selbstauspeitschung wegen einer gemeinsamen Abstimmung mit der AfD zeigt, wie sehr die Brandmauer der deutschen und europäischen Politik schadet. Ein Kommentar von Frank Hauke.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Chef der Unionsfraktion im Bundestag, Jens Spahn (CDU): Kanzelt die Grünen für ihr „Nein“ zu Mercosur ab. Foto: picture alliance / Rene Traut Fotografie | Rene Traut
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles