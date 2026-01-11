Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Forderung nach Pressezensur: Daniel Günther hat Prinzip der Meinungsfreiheit nicht verstanden

Forderung nach Pressezensur: Daniel Günther hat Prinzip der Meinungsfreiheit nicht verstanden

Forderung nach Pressezensur: Daniel Günther hat Prinzip der Meinungsfreiheit nicht verstanden

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) offenbart sein Verständnis von Presse- und Meinungsfreiheit.
Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) offenbart sein Verständnis von Presse- und Meinungsfreiheit.
Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) offenbart sein Verständnis von Presse- und Meinungsfreiheit. Foto: ZDF Mediathek Screenshot / JF-Montage
JF-Plus Icon Premium Forderung nach Pressezensur
 

Daniel Günther hat Prinzip der Meinungsfreiheit nicht verstanden

Daniel Günther hat vor einem Millionenpublikum gezeigt, wessen Geistes Kind er ist. Seine Vorstellungen von Pressezensur und der Einschränkung der Meinungsfreiheit sind verfassungsfeindlich. Ein Kommentar von Ulrich Vosgerau.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) offenbart sein Verständnis von Presse- und Meinungsfreiheit. Foto: ZDF Mediathek Screenshot / JF-Montage
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles