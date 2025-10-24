In der Diskussion um Stadtbilder in Deutschland geht es um Fremdheitsgefühle und Fremdenfurcht (Symbolbild). Foto: picture alliance / epd-bild | Peter Juelich (Jülich)

Was das Stadtbild mit Fremdsein und Fremdenfurcht zu tun hat

Die „Stadtbild“-Aussage von Merz löst beim Koalitionspartner erwartbare Beißreflexe aus. Was da angesprochen wurde, berührt anthropologische Konstanten, die jede Gemeinschaft hat. Nur im Westen werden diese auf den Kopf gestellt. Eine Betrachtung von Karlheinz Weißmann.